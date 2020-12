Torino: Chiuso market in via Nizza

Gli agenti del commissariato Barriera Nizza hanno riscontrato il mancato rispetto delle norme anticovid

Nel corso di un controllo straordinario del territorio effettuato ieri pomeriggio lungo i portici di via Nizza, gli agenti del Commissariato Barriera Nizza, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e di unità cinofile, hanno proceduto alla chiusura provvisoria per 5 giorni di un market ubicato al civico 7, per le violazioni relative alle misure di contenimento del Covid-19.

I poliziotti hanno riscontrato la presenza all’interno del locale di 5 persone due delle quali sostavano più del tempo necessario per l’acquisto di prodotti. All’ingresso del market, inoltre, non era esposto alcun cartello che indicava il numero massimo di persone che potevano accedere all’esercizio. Alla luce dei riscontri, il titolare è stato sanzionato per 400 euro, oltre alla chiusura provvisoria del negozio.

Nel corso dell’attività sono anche state controllate una quindicina di persone, alcune delle quali straniere sono state messe a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le verifiche in merito alla loro posizione sul Territorio Nazionale. All’angolo tra via Nizza e via Bertollet, i poliziotti hanno sequestrato a carico di ignoti alcune dosi di hashish.