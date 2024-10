Torino: 4 arresti durante i controlli straordinari del territorio alto impatto nei quartieri Aurora e Vanchiglia

Due arrestati in piazza Santa Giulia e due in piazza della Repubblica

Sono quattro le persone arrestate dalla Polizia di Stato nel corso di controlli straordinari del territorio, coordinati dal Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia, e svolti insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale, della Guardia di Finanza e dell’Asl.

I primi due arresti in piazza Santa Giulia: si tratta di un cittadino gambiano che, dopo aver ceduto una dose di hashish, tenta di nascondere droga in un tombino senza però accorgersi di essere osservato dagli agenti; e di un ventenne ghanese che, sorpreso a cedere hashish, viene poi trovato in possesso di diverse dosi.

Altra sostanza stupefacente viene trovata in uno stabile di Via Como: si tratta di hashish occultato in una bustina di patatine e in un astuccio con un bilancino di precisione all’interno.

Durante i servizi vengono controllate 160 persone e 10 esercizi pubblici: un ristorante-macelleria del quartiere Aurora, sanzionato amministrativamente, per quasi 2.000 euro, per non aver fatto rispettare il divieto di fumo all’interno del locale, non aver esposto i prezzi della merce e non aver rispettato le regole alla base della raccolta differenziata dei rifiuti. Disposta anche la chiusura del locale, a causa delle gravi carenze igienico sanitarie, fino al ripristino delle condizioni di idoneità.

I controlli effettuati in Piazza della Repubblica consentono anche di individuare due uomini di ventinove e quarant’anni, originari del Marocco, responsabili di aver appiccato un incendio a una vettura in sosta. Grazie anche all’intervento di un passante, che aveva notato i due cospargere di liquido infiammabile l’auto e appiccare il fuoco con un accendino, gli operatori li raggiungono in Corso Regina Margherita e li fermano, trovandoli ancora in possesso dell’accendino utilizzato.

I controlli congiunti continueranno con cadenza regolare.