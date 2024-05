Torino: controlli straordinari del territorio nel quartiere San Paolo AREA SAN PAOLO

Chiuso un esercizio commerciale

Durante il servizio pomeridiano di giovedì, il Commissariato di P.S San Paolo ha coordinato un controllo straordinario del territorio ad “Alto Impatto” che ha interessato l’area di propria competenza.

Il servizio, svolto insieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, dell’Arma dei Carabinieri e dell’ASL, ha permesso di conseguire i seguenti risultati:

- 47 persone identificate;

- 5 esercizi pubblici controllati;

- 1 esercizio pubblico chiuso fino al ripristino delle adeguate condizioni igienico sanitarie con relativa sanzione amministrativa.

Nello specifico, un locale di Via Monginevro, che al controllo si presentava in precarie condizioni di pulizia e manutenzione, con presenza di infestanti nel locale adibito al deposito alimenti, è stato sanzionato per un importo complessivo di 2000 euro, con disposizione della immediata sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni previste. In tale esercizio, inoltre, veniva anche riscontrata la mancata revisione periodica di 4 estintori, da oltre 3 anni.

Durante il controllo dei un secondo esercizio pubblico, invece, è stata riscontrata la presenza di due lavoratori irregolari sul territorio con mansioni di cuoco, privi di contratto, pertanto l’Ispettorato del Lavoro procederà ad effettuare le sanzioni previste.

I controlli proseguiranno con cadenza regolare.