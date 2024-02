Torino: controlli congiunti della Polizia di Stato e altre forze di polizia nell'area della movida

Elevate sanzioni per oltre 9000€ nei confronti di tre attività commerciali

Nella notte fra sabato e domenica sono stati effettuati i controlli congiunti della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia - Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale - nelle aree maggiormente caratterizzate dal fenomeno della “movida”.

L’attività, iniziata alle ore 20 di sabato sera, si è concentrata nell’area di Piazza Vittorio Veneto, con particolare riferimento alla zona dei murazzi del Po, via Matteo Pescatore, via Bava, Lungo Po Cadorna, via Mazzini, via dei Mille,e poi ancora nel quartiere San Salvario, nella zona di Piazza Santa Giulia e vie limitrofe.

L’attività ha portato:

all'identificazione di 85 persone;

al controllo di 8 esercizi pubblici;

all'emissione di 3 sanzioni amministrative nei confronti di un minimarket, per un valore complessivo di 5210€, per vendita di alcolici per asporto in bottiglie di vetro in orario non consentito, per la mancanza di cartello con indicazione orari vendita alcolici e per uso di sacchetti non biodegradabili (sequestro di 54 kg circa di sacchetti in plastica);

a sanzionare per 3000€ complessivi una pizzeria Kebab per carenze di natura igienico sanitaria e mancanza di requisiti strutturali;

alla emissione di una sanzione amministrativa da 1000€ nei confronti di un bar pasticceria per carenze igienico sanitarie.

I servizi di polizia nelle aree sopra menzionate continueranno con cadenza regolare.