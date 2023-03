Torino: controlli straordinari ad alto impatto

Quasi 30.000 euro di sanzioni

Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio ad “Alto Impatto”, svolti da personale dei Commissariati di P.S. con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, in aree cittadine interessate dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e particolarmente soggette a degrado, in particolare in Corso Giulio Cesare, via Salassa, via Cimarosa, Piazza Derna, via Pergolesi, Corso Toscana, Corso Venezia, via Nizza, nell’area di San Salvario e zone limitrofe.

L’attività ha consentito complessivamente di procedere all’identificazione di oltre 550 persone, al controllo di 21 attività commerciali nonché, attraverso i vari posti di controllo effettuati nelle vie cittadine, di oltre novanta veicoli.

Tra gli esercizi commerciali, controllati con l’ausilio di personale dell’Asl e dell’Ispettorato del Lavoro, ben 5, nell’area ricompresa tra via Cherubini, via Pergolesi e Piazza Derna, sono stati sottoposti a chiusura per carenze igienico sanitarie o per assenza del Documento Valutazione Rischi. Inoltre, sono state elevate sanzioni per un valore di 28.000 euro.

Nel corso dell’attività venivano, inoltre, arrestati due cittadini italiani. Sul primo, di 37 anni, pendeva la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica di Torino. Il secondo, sottoposto a controllo nel quartiere Aurora, in uno dei luoghi maggiormente frequentati da tossicodipendenti e spacciatori, veniva arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.