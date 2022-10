Torino,controlli congiunti anti movida del weekend

I controlli si sono nella notte fra sabato e domenica

Nella notte fra sabato e domenica hanno avuto luogo i controlli congiunti della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale) nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della cosiddetta “movida”, quale Piazza Vittorio Veneto, il quartiere San Salvario e la zona di Piazza Santa Giulia.

L’attività si è anche estesa all’area del Parco Dora, ove a tarda notte era stata segnalata la presenza di un centinaio di persone e la diffusione di musica. Il personale di Polizia adibito al controllo del territorio ha monitorato costantemente la situazione, terminata spontaneamente attorno alle 4 del mattino con il deflusso regolare dei partecipanti.

Oltre 150 le persone identificate dalla Polizia di Stato in Piazza Vittorio Veneto, nell’area di Piazza Santa Giulia, nel quartiere San Salvario e nel Quadrilatero Romano; 4 le attività commerciali sottoposte a controllo.

In un cocktail bar di via Buniva è stato identificato un cittadino straniero gravato dalla misura del divieto di dimora in Torino ed irregolare sul territorio nazionale.

Sempre nel medesimo locale, è stata rinvenuta e sequestrata a carico di ignoti una modica quantità di sostanza stupefacente.

I controlli nelle aree interessate dal fenomeno continueranno con cadenza regolare.