Movida torinese: controlli del fine settimana

Verificato il rispetto delle norme anticovid in zona San Salvario, piazza Santa Giulia, piazza Vittorio Veneto, quadrilatero Romano

Nella notte fa venerdì e sabato e fra sabato e domenica sono stati effettuati dei controlli volti alla verifica del rispetto delle misure di contrasto all’epidemia da coronavirus COVID – 19, con specifico riguardo alle zone della movida torinese: San Salvario, piazza Santa Giulia, piazza Vittorio Veneto, Quadrilatero Romano e vie limitrofe.

La Polizia di Stato ha svolto una capillare attività di prevenzione, di fatto invitando i cittadini ad adottare tutte le precauzioni previste dalle disposizioni vigenti, come l’utilizzo della mascherina nelle aree pubbliche all’aperto e nei locali.

In zona San Salvario, un Instambul Pizza Kebab è stato chiuso per 5 gg per reiterazione violazione Covid (dipendenti ed avventori senza mascherina, assenza dei prodotti igienizzanti per le mani, non rispettata la distanze di 1 mt

fra i tavoli);

in Piazza Carducci un minimarket è stato chiuso per 5 gg per aver continuato a vendere alcolici dopo le 21;

in via Bonafous, via Rossini, via Santa Giulia, Largo Montebello, sono state elevate 4 sanzioni per vendita alcolici dopo le 21 ed 1 sanzione per chiusura oltre le ore 24, in un locale in via Saluzzo;

13 cittadini sono stati sanzionati per mancato uso mascherina, dopo essere stati invitati più volte a farlo ed aver rifiutato.

La Polizia Locale ha elevato 58 contravvenzioni per divieto di sosta ad autovettura mal parcheggiate nei pressi di Piazza Vittorio Veneto, aree limitrofe e San Salvario.