Torino: controlli della Polizia di Stato nei quartieri Aurora e San Paolo

Diversi gli esercizi commerciali sanzionati

Continuano i controlli coordinati dalla Polizia di Stato in diverse aree cittadine, in collaborazione con altre forze di polizia e con la Polizia Municipale. Nelle ultime ore in particolare sono stati effettuate due attività: la prima nel quartiere Aurora e la seconda in zona San Paolo.

Nel primo caso, l’attività, finalizzata al contrasto della vendita di sostanze stupefacenti e dei reati predatori e coordinata dal Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia con il concorso dell’Arma dei Carabinieri della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, del V° Reparto Mobile della Polizia di Stato, di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e delle Unità cinofile, si è focalizzata nelle aree dei giardini Madre Teresa, corso Giulio Cesare, Ponte Mosca, Ponte Carpanini e giardini di via Manassero.

Nel corso dell’attività, sono stati controllati cinque esercizi commerciali, tre dei quali sono stati sanzionati amministrativamente per complessivi 2140 euro. Un cittadino straniero fermato nei giardini di via Manassero è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a P.U. e per l’inottemperanza all’Ordine del Questore di far ritorno nel Comune di Torino. Lo stesso è stato sanzionato amministrativamente per la detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale.

Un ulteriore controllo nell’area di competenza del Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia è stato effettuato in occasione dei servizi congiunti con le altre forze di polizia nelle aree interessate dal fenomeno della “movida”. Nella circostanza, tre esercizi del quartiere Vanchiglia sono stati sanzionati per violazioni amministrative.

In un altro controllo, coordinato da personale del Commissariato San Paolo e operato in collaborazione con la Polizia Municipale sono stati controllati e sanzionati due esercizi commerciali. Un bar di via Asiago è stato sanzionato per 910 euro per violazioni igieniche e per irregolarità nel dehor. Per le stesse ragioni, oltre ad altre violazioni, è stato sanzionato anche un bar di via Di Nanni, In questo caso la sanzione è stata pari a 1250 euro. In un bar di via Mazzarello, si appurava la presenza di una barista priva di regolare contratto di assunzione. A seguito d quanto riscontrato, il datore di lavoro sarà segnalato all’Ispettorato del Lavoro.

I controlli continueranno con cadenza regolare.