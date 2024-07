Torino: controlli congiunti nelle aree della movida

Sei esercizi sanzionati

Nella scorsa notte hanno avuto luogo, come di consueto, i controlli congiunti della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia - Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale - nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della “movida”.

L’attività, iniziata alle ore 20 del sabato sera, si è concentrata in aree maggiormente interessate dall’afflusso di persone: quartieri San Salvario e Vanchiglia e nell’area di Piazza Vittorio Veneto.

Complessivamente l’attività ha portato:

all’identificazione di 126 persone;

persone; al controllo di 9 esercizi pubblici;

esercizi pubblici; all’emissione di 6 sanzioni amministrative;

sanzioni amministrative; alla denuncia in stato di libertà di 2 persone;

persone; all’emissione di una sanzione amministrativa per il possesso di una modica quantità di hashish.

I 6 esercizi commerciali sanzionati sono ubicati nell’area di piazza Santa Giulia; 4 per aver venduto alcolici dopo le ore 21, due per la vendita di alcolici oltre le ore 24.

Nell’area del quartiere San Salvario, due cittadini stranieri sono stati denunciati in stato di libertà. Il primo per la violazione degli obblighi di dimora e di firma, il secondo per la violazione delle norme sull’immigrazione.

I servizi di polizia nelle aree sopra menzionate continueranno con cadenza regolare.