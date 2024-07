Torino: controlli alto impatto ad Aurora e Vanchiglia

Un arresto

Nelle scorse ore ha avuto luogo un controllo straordinario del territorio ad “Alto Impatto” nei quartieri Aurora e Dora Vanchiglia, coordinato dalla Polizia di Stato.

Al servizio, avvenuto in orario serale, hanno concorso poliziotti del Commissariato di P.S. “Dora Vanchiglia, alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, personale della polizia Locale e dell’Arma dei Carabinieri.

L’attività si è concentrata in diverse aree, quali corso Principe Oddone, via Masserano, Largo Brescia, corso Brescia, corso Giulio Cesare, ponte Mosca, Lungo Dora Napoli, Ponte Carpanini, corso Vercelli, corso Novara, portando ai seguenti risultati:

22 persone identificate;

persone identificate; 1 persona arrestata;

persona arrestata; 3 locali controllati;

Ad inizio servizio, personale del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, avuto notizia del tentato furto di una bicicletta in atto in via XX Settembre, si recava sul luogo individuando ed arrestando il presunto autore dei fatti, che avrebbe tentato di rompere con una grossa pinza la catena che ancorava il velocipede a un palo.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato sino alla sentenza definitiva.

2 locali sottoposti a controllo, uno ubicato in corso Vigevano e l’altro in via Reggio, sono stati sanzionati amministrativamente per carenze di natura igienico sanitaria.

I controlli proseguiranno con cadenza regolare.