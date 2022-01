Controlli della Polizia di Stato sul territorio ferroviario del Piemonte e della Valle d'Aosta

Consuntivo del periodo che va dal 18 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

2 arrestati, 34 denunciati e 10.732 persone controllate. 17 le sanzioni amministrative elevate: questi i risultati conseguiti dalla Polizia Ferroviaria nelle Festività di Natale, Capodanno ed Epifania appena trascorse, grazie all’intensificazione dei servizi di controllo nelle stazioni e a bordo treno, anche per il rispetto delle norme anti Covid. Le operazioni si sono svolte con regolarità e senza rilevare alcuna criticità.

Nel complesso sono state 642 le pattuglie impegnate nelle stazioni e 109 quelle a bordo di 241 treni. 50 i servizi antiborseggio in abiti civili, potenziati per prevenire e contrastare reati come furti e truffe, solitamente in aumento nei periodi di festa anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri. 2 i minori non accompagnati rintracciati e restituiti alle famiglie o collocati in comunità.

Un trentaduenne italiano residente nel torinese è stato arrestato per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane, in stato confusionale e palesemente in stato di agitazione, è stato fermato nella stazione di Torino Porta Nuova e trovato in possesso di un panetto del peso di oltre 100 gr contenente hashish, 50 pastiglie di metanfetamine e 4 bustine contenenti ketamina.Successivamente ai controlli da parte del personale sanitario, il ragazzo è stato associato presso la locale Casa Circondariale.

Tra le storie a lieto fine raccontiamo il ritrovamento di una minore italiana che si è allontanata da casa, nella provincia di Torino, diretta a Milano a bordo treno nel giorno dell’Epifania. Il padre, molto preoccupato, ha fornito nell’immediatezza una dettagliata descrizione della ragazza al Centro Operativo Compartimentale di Torino Porta Nuova che ha diramato una nota di rintraccio ai posti polfer di competenza lungo linea, tra cui Novara, dove all’arrivo del convoglio gli operatori in servizio in stazione hanno rintracciato la giovane a bordo treno e restituita poco dopo agli affetti della famiglia, felicemente rincuorati dalla notizia.