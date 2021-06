Bilancio settimanale dell'attività della Polizia di Stato nelle stazioni e sui treni del Piemonte e della Valle d'Aosta

Sono 12 le persone indagate

12 indagati, 5.043 persone controllate, di cui 953 con precedenti. 273 pattuglie impegnate nelle stazioni e 9 in abiti civili per attività antiborseggio. 74 i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 166 convogli presenziati. 21 i servizi lungo linea e 52 di ordine pubblico. Questi i risultati dell’attività settimanale, dal 24 al 30 maggio, del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Durante la settimana sono stati disposti mirati servizi di prevenzione, vigilanza e contrasto alla microcriminalità presso alcune stazioni nelle province di Torino e Cuneo non presidiate dal personale di Polizia, tra cui Carmagnola (TO), Torino Stura (TO) e Fossano (CN), con l’impiego di personale nelle ore pomeridiane e serali, anche a bordo treno.

A Torino Porta Nuova è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia Ferroviaria un trentaquattrenne senegalese per inottemperanza all’Ordine del Questore di Vercelli di abbandonare il territorio nazionale. Controllato durante i quotidiani servizi di vigilanza in stazione, privo di documenti, è stato accompagnato in ufficio dove, dagli accertamenti in banca dati, è emerso a suo carico l’Ordine del Questore di Vercelli di abbandonare il territorio nazionale, emesso nel mese di maggio.

Un quarantunenne algerino è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish, al termine del controllo è stato sanzionato amministrativamente e lo stupefacente sequestrato.

Sempre a Porta Nuova il personale del Settore Operativo Polfer ha denunciato per minaccia un trentottenne cinese che nello scorso mese di aprile aveva rivolto ripetute minacce ad un uomo intervenuto per sedare una lite tra il cittadino cinese ed una donna. Rintracciato a seguito delle indagini di polizia, è stato denunciato.