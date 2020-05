Torino: atti osceni all’interno di un parco cittadino

Si tratta di un soggetto recidivo

Sdraiato sotto un albero del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, dove in quel momento stavano passeggiando alcune famiglie con bambini, ha commesso atti osceni per diversi minuti, tanto da essere notato da alcune ragazze che hanno contattato il 112 NUE per segnalare l’accaduto. All’arrivo della pattuglia della Squadra Volante, l’uomo, un trentottenne di origini ghanesi senza fissa dimora, colpito dall’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale, si trovava ancora sdraiato nel posto indicato dalla cittadinanza con i pantaloni parzialmente abbassati. I poliziotti provvedevano al suo accompagnamento presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso, dai quali è emerso che lo stesso ha dei precedenti specifici risalenti al 2017 ed al 2014, oltre a trovarsi in chiara violazione della Legge sull’immigrazione. Il Ghanese è stato tratto in arresto per atti osceni in luoghi abitualmente frequentati da minori e denunciato per la mancata ottemperanza all’ordine questorile di allontanarsi dal territorio nazionale.