Torino: controlli congiunti delle forze di Polizia

Attività svolta nell'area della "Movida"

Ieri sera hanno avuto luogo i controlli congiunti della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia - Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale - nelle aree maggiormente caratterizzate dal fenomeno della “movida”.

L’attività si è concentrata nel quartiere San Salvario con particolare riferimento in via Berthollet, Largo Saluzzo e poi ancora nell’area di Piazza Vittorio Veneto riportando:

all’identificazione di 153 persone;

persone; al controllo di 16 esercizi pubblici;

esercizi pubblici; all’emissione di 6 sanzioni amministrative di 7.692€, nei confronti di 4 locali.

In particolare, il primo esercizio commerciale sito in Corso Regina è stato sanzionato per mancanza di HCCP e carenze igienico-sanitarie portando ad una sanzione complessiva di 3.000€; diverso da un secondo locale nei pressi della Galleria S. Federico, che è stato sanzionato per 2.660€ per la subordinazione della metratura autorizzata del dehor e del livello acustico.

In via S. Francesco D’Assisi un terzo esercizio, invece, è stato sanzionato per aver superato l’orario di apertura consentito, riservando una sanzione di 1.032€.

Infine l’ultimo locale, in Piazza Vittorio Veneto, è stato sanzionato per 1.000€ per carenze igienico sanitarie.

I servizi di polizia nelle aree sopra menzionate continueranno con cadenza regolare.