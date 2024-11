Avvicendamenti di dirigenti e funzionari presso la Questura di Teramo

Dopo oltre trent’anni dedicati al servizio nella Polizia di Stato, il Vicario del Questore, Primo Dirigente dott.ssa Carmela Lucà, insediatasi presso la Questura di Teramo nello scorso anno, il 1° novembre u.s. è giunta al termine del suo mandato nell’Istituzione.

Dalla giornata di ieri ha assunto l’incarico di Vicario del Questore di Teramo il Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Alessandro Di Blasio, che già dallo scorso mese di ottobre è stato inviato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno in questa sede per prestare il suo contributo nella gestione delle problematiche attinenti alla sicurezza pubblica.

Il dr. Alessandro Di Blasio, classe ’71, originario di Pescara, ha un considerevole percorso professionale ed una vasta esperienza maturata in diversi uffici della Polizia di Stato: dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Teramo, nel 2002, al termine del corso di formazione per Commissari, è stato assegnato al Reparto Mobile di Bologna con funzioni di Comandante di Nucleo. A seguire, è stato Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dapprima presso la Questura di Chieti e poi presso la Questura di Teramo. Trasferito alla Questura di Pescara, il Funzionario è stato Vice Dirigente della Squadra Mobile e, dal 2010 al 2014, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Dal 2014 al 2017 ha diretto il Commissariato Distaccato di PS di Vasto (CH).

Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine “Abruzzo” dal 2017 al 2022, è stato promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato ed assegnato alla Questura di Trento, ove ha diretto la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e la Divisione Anticrimine.

Ha inoltre svolto numerose docenze in materie giuridiche nei corsi di formazione per Allievi Agenti e nei corsi di specializzazione per operatori addetti al controllo del territorio, tenutisi presso la scuola di Polizia per il controllo del territorio di Pescara.

Altro importante avvicendamento negli uffici della Polizia di Stato di Teramo è quello che ha interessato il Commissariato di P.S. di Atri.

Dal 1°novembre u.s., infatti, il Commissario Capo della Polizia di Stato dott.ssa Sara MASSACCISI è stata nominata dirigente f.f. del Commissariato, in sostituzione del Primo Dirigente della Polizia di Stato, dott.ssa Ester Fratello, che a seguito di promozione è stata trasferita presso la Questura di Pescara per assumere la funzione di dirigente della Divisione Anticrimine di quella Questura.

Alla dott.ssa Carmela Lucà vanno un sentito ringraziamento per la collaborazione prestata in ogni occasione e gli auguri più fervidi da parte del Questore e di tutti i colleghi.

Al dott. Alessandro Di Blasio ed alla dott.ssa Sara Massaccisi, le congratulazioni per i nuovi delicati incarichi e gli auguri di buon lavoro.