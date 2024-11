CONDANNATO PER RAPINA AGGRAVATA: TENTA DI SCAPPARE MA VIENE RINTRACCIATO E TRATTO IN ARRESTO

La Polizia di Stato di Sondrio nel pomeriggio di sabato 2 novembre u.s. ha dato esecuzione all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data 2.11.2024 dalla Procura Generale della Repubblica c/o la Corte D’appello di Catania nei confronti di un cittadino italiano, di 26 anni, residente nel capoluogo sondriese.

L’uomo è stato condannato con sentenza divenuta definitiva alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione, per aver commesso in Sicilia plurimi reati di rapina aggravata in concorso.

Il soggetto, monitorato da tempo dagli investigatori della Squadra Mobile di Sondrio mediante servizi di osservazione, controllo e pedinamento, dopo l’emissione del provvedimento ha tentato di allontanarsi dalla provincia di Sondrio per sfuggire all’esecuzione.

I poliziotti della locale Squadra Mobile, con l’ausilio degli operatori della Sottosezione della Polizia Stradale di Bellano (LC), lo hanno intercettato sulla statale 36 in provincia di Lecco.

Il giovane al termine degli accertamenti di rito è stato associato presso la casa circondariale di Sondrio.

Sondrio, 4 novembre 2024