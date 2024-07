ESTATE SICURA CONTROLLI IN TUTTA LA PROVINCIA: UNA PERSONA ARRESTATA E DODICI DENUNCIATI

Nell’ottica del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Savona ed intensificati in questo periodo, al fine di garantire a tutti – residenti e turisti – un’estate sicura, è proseguita anche per la settimana appena trascorsa, l’attività di prevenzione nella Provincia.

I dispositivi quotidiani di controllo realizzati dalle Volanti della Questura di Savona, dal Commissariato di Alassio e dal Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova, durante la settimana appena trascorsa hanno visto in totale mille persone identificate e trecento veicoli controllati.

Una persona è stata arrestata e dodici quelle segnalate all’Autorità Giudiziaria.

Sul fronte dei provvedimenti di prevenzione, il Questore ha emesso due ammonimenti per condotte di violenza domestica. Entrambi gli ammoniti sono stati invitati formalmente a recarsi presso il CIPM “Centro Italiano per la Promozione della Mediazione”, sede di Albenga, per intraprendere il percorso trattamentale integrato, in esecuzione del protocollo “ZEUS”, finalizzato a far acquisire al soggetto maltrattante la consapevolezza del disvalore sociale delle proprie azioni in modo tale da abbattere le recidive degli episodi di violenza.

Complessivamente, l’attività della Polizia di Stato in Provincia, con tutte le sue articolazioni e Specialità, da lunedì 24 a domenica 30 giugno, ha in totale identificato 1.700 persone, controllato 500 veicoli, effettuato un arresto e 13 deferimenti all’A.G..

I controlli continueranno in tutta la Provincia anche nelle prossime settimane per garantire a tutti un’estate in sicurezza.