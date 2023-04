La Polizia di Stato ha tratto in arresto un straniero per traffico di sostanze stupefacenti.

Lo stupefacente era nascosto dentro la ruota di scorta

A Porto Torres, nel corso dei consueti servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, l’attenzione degli investigatori della Polizia di Stato del Commissariato di Alghero si è concentrata su un uomo di 37 anni, apparentemente in vacanza in Sardegna, che viaggiava a bordo di un’autovettura appena sbarcata dal traghetto della linea Genova Porto -Torres. A richiesta degli operatori l’uomo ha riferito che era il suo primo viaggio in Italia; tuttavia , da ulteriori accertamenti risultava essere già stato controllato a Porto Torres, ove era stato persino deferito all’A.G., per furto, nel settembre 2022. Ha riferito altresì che l’auto da lui condotta era stata noleggiata ma anche questa affermazione è apparsa non veritiera, trattandosi di autovettura attualmente non in uso agli autonoleggi. L’uomo è stato pertanto condotto negli uffici del Commissariato per più accurati controlli e durante la perquisizione, all’interno della ruota di scorta dell’autovettura sono stati rinvenuti 5 involucri contenenti polvere bianca che, sottoposta ad analisi con appositi reagenti, è risultata essere cocaina per complessivi grammi 1322 netti. Il cittadino straniero è stato pertanto dichiarato in stato di arresto ed associato alla Casa Circondariale di Sassari-Bancali, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria procedente.