SOLO INSIEME, UNITI E IN SINERGIA CON I RAGAZZI POSSIAMO VINCERE LA LOTTA CONTRO LA DROGA.

Una giornata piena di commozione ed emozioni quella svolta ieri ad Olbia. Un incontro con i ragazzi delle scuole locali medie e superiori, I.T.C. SPANEDDA e Liceo Scientifico A. Mossa, svoltosi nel corso della importante manifestazione “Rally Italia Sardegna 2025” e realizzata dalla Questura di Sassari. Con la moderazione del dr. Inti Piras, Comandante della Sezione della Polizia Stradale di Sassari, sono stati spiegati gli effetti sulla guida derivati dell’assunzione di alcol o droga. Ha aperto il convegno il Sindaco di Olbia, dr Settimo Nizzi, il quale ha sottolineato i danni che le droghe provocano, raccomandando ai ragazzi di essere portatori di una vita sana e colma di altruismo, qualità che possono migliorare la comunità. Toccante è stato l’intervento del ragazzo che in qualità di pari ha raccontato la sua struggente storia nella “Comunità terapeutica Incontro” di Don Pierino Gelmini. Una storia cruda e scioccante poiché ha dichiarato di aver iniziato a drogarsi a 11 anni, dapprima con la cannabis e poi con la cocaina e l’eroina, sensibilizzando ad alta voce tutti i ragazzi presenti in platea invitandoli a non cadere come lui nel tunnel della droga che ha causato il suo isolamento dalla società e tante sofferenze e lacrime alla sua famiglia. Oggi, lentamente, si sta riappropriando della sua vita. Forte è stato il grido d’allarme del consulente della Presidenza del Consiglio “Dipartimento politiche contro la droga e le altre dipendenze” Pignataro, il quale ha sottolineato ai ragazzi che la droga prima ti sballa, poi rende schiavo e poi porta a conseguenze drammatiche. La dott.ssa Gianfranca Nieddu, Psichiatra, Responsabile Servizio Dipendenze Alcoliche della ASL. Sassari 1 ha tracciato con nitide pennellate il meccanismo chimico fisiologico delle sostanze stupefacenti e dell'assuefazione derivata spiegando con chiarezza le conseguenze fisiche e patologiche sul corpo umano. Toccante e colmo di suggerimenti e consigli ai ragazzi è stato l’intervento del Questore Mastrapasqua il quale ha raccomandato ai ragazzi di tutelare per primi la propria vita e la propria salute evidenziando i pericoli della dipendenza. Il Questore ha sottolineato la vicinanza delle forze di polizia che sono sempre presenti precisando che “insieme" si possono superare le situazioni difficili. Tanti i bambini che durante la mattina hanno potuto fare un percorso a bordo di automobiline ricevendo consigli per la guida e spiegazione sui segnali stradali dai poliziotti della stradale ricevendo a conclusione anche una patente del perfetto guidatore.