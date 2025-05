POLIZIA DI STATO, GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA LOCALE INSIEME PER SERVIZIO MIRATO ALLA PREVENZIONE ED ALLA REPRESSIONE DELLO SPACCIO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI.

Nel pomeriggio del 2 maggio u.s., nell’area circostante alla stazione ferroviaria di Olbia si è svolto un articolato e mirato servizio sulla prevenzione e repressione dello spaccio delle sostanze stupefacenti L’attività, coordinata dal Commissariato di P.S. di Olbia, ha comportato l’impiego di diversi equipaggi della Squadra “Volanti”, del Reparto Prevenzione Crimine “Sardegna”, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato, in collaborazione con unità cinofile della Guardia di Finanza e diverse pattuglie della Polizia Locale del comune di Olbia. L’operazione di Polizia è stata eseguita al fine di contrastare la consistente presenza di soggetti stranieri dediti alla commissione di reati che hanno spesso creato disturbi e disagi ai cittadini residenti. Sono stati identificati decine di soggetti, perlopiù stranieri alcuni dei quali, poiché risultati essere irregolari nel territorio nazionale, sono stati condotti presso gli Uffici di Polizia al fine di avviare le procedure previste dalla legislazione sull’immigrazione. Sono state, inoltre, eseguite diverse perquisizioni personali in esito alle quali sono stati rinvenuti quantitativi di sostanza stupefacente, cocaina e marijuana, ragion per qui i soggetti detentori sono stati deferiti alla competente Autorità. In tale contesto, sono state controllate oltre 50 persone di cui 16 con precedenti di polizia, 1 persona denunciata in stato di libertà per violazione della normativa sull’immigrazione ed altre 2 segnalate amministrativamente. I controlli, inoltre, sono stati estesi anche ad alcuni esercizi pubblici presenti nelle vicinanze, in quanto abitualmente frequentati dai citati soggetti.