LA POLIZIA DI STATO ARRESTA UNA DONNA PER PROSTITUZIONE MINORILE

Nei giorni scorsi personale della Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Olbia ha dato esecuzione ad una sentenza di condanna, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Cagliari, nei confronti di una donna italiana di 23 anni. La donna dovrà scontare la pena di due anni e 8 mesi di reclusione, comminatagli per la commissione di una serie di reati inerenti lo sfruttamento della prostituzione verso minori e per spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono al 2021, quando la squadra anticrimine del Commissariato, a seguito di laboriose indagini coordinate dalla procura di Cagliari, riuscì a smantellare una sistema finalizzato allo sfruttamento della prostituzione e allo spaccio della cocaina operante ad Olbia ed in varie città della Sardegna. All’epoca, al termine delle indagini, l’A.G. di Cagliari dispose le misure cautelari in carcere a carico della donna, da poco divenuta maggiorenne e del suo fidanzato rumeno, deceduto nei mesi successivi, in quanto ritenuti responsabili dell’organizzazione.