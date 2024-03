Nocera Inferiore: attività di controllo del territorio 06.03.2024

Servizi straordinari di controllo del territorio in Nocera Inferiore (SA)

Nella giornata di ieri si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, nel Comune di Nocera Inferiore (SA), in risposta alle sempre crescenti istanze di sicurezza espresse dalla cittadinanza. Il Questore di Salerno ha disposto l'intensificazione dei controlli - aventi finalita preventiva - che sono stati diretti in molteplici direzioni, secondo le direttive strategiche emerse in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di attuare una efficace attività di prevenzione per tutte le forme di criminalità che destano maggiore allarme sociale.

L'attivita di servizio si è concentrata nella aree particolarmente degradate o esposte al rischio di fenomeni di illegalità diffusa, con particolare riferimento alle zone ove storicamente si riscontra Ia presenza di fazioni criminali dedite principalmente allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il servizio ha visto l'impieo di personale del Commissariato di P.S. di Nocera lnferiore, della Squadra Mobile, del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, coadiuvati da 6 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, da 1 unita cinofila antidroga e da un velivolo del Reparto Volo di Napoli.

Durante l'attivita sono stati conseguiti i seguenti risultati:

persone controllate: 170

veicoli controllati: 100

sanzioni amministrative: 5

perquisizioni effettuate: 5

Durante l'espletamento dei controlli, il personale operante ha proceduto all'arresto di un soggetto colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato infatti trovato in possesso di 13 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 1.300 grammi, tutti occultati all'inteno di un armadio collocato nella camera da letto.

L 'uomo è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.