Questura di Salerno

Gli agenti del Commissariato di P.S. coadiuvati da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Locale effettuano numerosi controlli.

Nell’ambito del rafforzamento dell’attività di controllo del territorio in provincia di Salerno, negli scorsi giorni la Polizia di Stato ha effettuato nei comuni della fascia costiera a sud del capoluogo, una serie di controlli straordinari per la prevenzione dei reati in generale. L’attività è stata svolta, da pattuglie del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia con l’ausilio di personale della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine Campania ed il supporto di pattuglie delle Polizie Locali.

Gli agenti hanno effettuato nr. 8 posti di controllo lungo la SS. 18, la SP. 175 Litoranea e l’Aversana che hanno portato all’identificazione di nr. 83 persone, di cui nr. 21 con a carico precedenti penali e nr. 9 stranieri, e nr. 54 tra veicoli e motoveicoli. Sono state elevate nr. 4 contravvenzioni al Codice della Strada. Venivano altresì eseguite nr. 2 perquisizioni e denunciato un cittadino ghanese ai sensi dell’art. 73 DPR 309/90 (possesso di sostanze stupefacenti).