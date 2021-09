La Polizia di Stato consegna agli studenti della Scuola Primaria “il mio diario”

Nel prossimo anno scolastico 2021-2022 anche gli alunni di diverse scuole primarie di Rovigo e provincia saranno accompagnati dai supereroi della legalità Vis e Musa e dai loro amici a quattro zampe parlanti: il pastore tedesco Lampo e la nuova arrivata Saetta, un labrador color miele.

I loro superpoteri sono amicizia, solidarietà e legalità, dei quali si servono nel migliore dei modi grazie ai consigli della Polizia di Stato. Affrontano i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di Internet e dei social network, nonché i fenomeni di devianza giovanile più comuni, come bullismo e cyberbullismo.

Il “il mio diario” è realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il sostegno del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Quest'anno anche la provincia di Rovigo è stata scelta per la distribuzione in alcune classi del “il mio diario”

Il Diario, attraverso contenuti e linguaggio adeguati ai giovanissimi, si pone l’obiettivo di avvicinare gli adulti di domani alla cultura della legalità e di fornire un contributo nell’educazione al rispetto delle regole e ai valori di convivenza civile sanciti, innanzitutto, dalla Costituzione.

Nell’edizione 2021-2022 saranno anche affrontati gli argomenti che il Ministero dell’Istruzione ha inserito nei programmi della reintrodotta materia dell’Educazione civica: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale.

In questa edizione è stata, inoltre, avviata una collaborazione con il Pon Legalità 2014-2020, il Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) il Fse (Fondo sociale europeo).

Il Programma operativo nazionale, gestito dal Ministero dell’Interno e finanziato da fondi europei, sostiene progetti volti a favorire il rafforzamento delle condizioni di legalità per i cittadini e le imprese e dare nuovo impulso allo sviluppo economico migliorando la coesione sociale dei territori.

Il sostegno avviene in particolare in quelle regioni d’Italia dove fenomeni criminali, come la Mafia, la 'Ndrangheta e la Camorra, hanno frenato e ancora rallentano lo sviluppo e la crescita economica: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

La presentazione e la cerimonia di consegna simbolica del Diario ad un alunno di ogni classe 4^ delle scuole primarie che hanno partecipato al progetto nella nostra provincia è avvenuta oggi alle ore 10.30 presso il “Salone del Grano” della Camera di Commercio di Rovigo.

Presenti il Prefetto, il Questore, il Dirigente l’Ufficio Provinciale Scolastico di Rovigo, il Sindaco e il Presidente della Provincia di Rovigo, i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché il Comm. Francesco ZAMBELLI, Presidente della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, moderatore: Saverio Girotto.

La consegna dei diari è stata effettuata dai campioni d’Italia del Rugby Rovigo, nonché poliziotti in servizio presso la nostra Questura, Guido Barion e Andrea Bacchetti.

Al progetto Agenda Scolastica “il mio diario” per l’anno scolastico 2021-2022 hanno aderito i seguenti Istituti Comprensivi:

Istituto Comprensivo di Occhiobello: con 6 classi 4^ - Scuola Primaria “Giovanni Pascoli” di Canaro, Scuola Primaria “Giosuè Carducci” di Occhiobello, Scuola Primaria “Martin Luther King” e Scuola Primaria “Carlo Collodi” di Santa Maria Maddalena;

Istituto Comprensivo di Porto Viro: con 5 classi 4^ - Scuole Primarie “Mons. Sante Tiozzo”, “Aldo Moro “ e “Porticino” di Porto Viro, Scuola Primaria “Cesare Torquato Capato” di Taglio di Donada;

Istituto Comprensivo di Polesella: con 4 classi 4^ - Scuola Primaria “Sante Bovento” di Bosaro , Scuola Primaria “Guglielmo Marconi” di Crespino, Scuola Primaria “Via Marconi” di Polesella e Scuola Primaria “Papa Giovanni Paolo II” di Pontecchio Polesine;

Istituto Comprensivo Rovigo 3: con 1 classe 4^ - Scuola Primaria “C. Colombo” di Sarzano;

Istituto Comprensivo di Stienta: con 4 classi 4^ - Scuola Primaria “Giosuè Carducci” di Ficarolo, Scuola Primaria “Dante Alighieri“ di Gaiba, Scuola Primaria “Carlo Collodi” di Salara e Scuola Primaria “Amore e Verità” di Stienta.

Domani, personale della Polizia di Stato provvederà a recapitare presso ogni Istituto i Diari per tutti i restanti alunni che per motivi di sicurezza, nel rispetto della normativa COVID, non è stato possibile invitare in presenza al “Salone del Grano”.