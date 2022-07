Nella giornata del 02 luglio 2022, presso la Sottosezione Polizia Stradale di Rovigo A13, si è celebrata la commemorazione in memoria dell’Agente Scelto della Polizia di Stato Ilaria Maria LEANDRI, caduta in servizio nell’anno 1997, alla giovane età di 27 anni.

Alla celebrazione tenuta dal Cappellano della Polizia di Stato di Rovigo Don Gianni Vettorello, erano presenti familiari e colleghi dell’Agente.

Hanno presenziato alla cerimonia in rappresentanza del Compartimento Polizia Stradale del Veneto il Dott. Gianfranco Martorano, in rappresentanza del Sig. Prefetto di Rovigo il Vice Prefetto Vicario Dott.ssa Rosa Correale, il Sig. Questore di Rovigo Dott. Giovanni Battista Scali, nonché il Comandante della Sottosezione di Rovigo A13 Isp.Sup. Riccardo Luciani.

La celebrazione è iniziata con la deposizione di una corona di fiori, cui è seguita una Santa Messa in suffragio con un breve momento di raccoglimento, nel corso del quale sono stati ricordati i momenti della vita dell’Agente Scelto Leandri, la quale, dopo aver superato il concorso in Polizia veniva assunta in servizio il 20 dicembre 1993 e, successivamente, dopo la frequenza del corso alla Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda, veniva poi assegnata alla Questura di Mantova. Nell’anno 1997 l’Agente Scelto Leandri, veniva traferita alla Sottosezione Polizia Stradale di Rovigo A13.

Dopo poco tempo di permanenza al Reparto, nel corso dei rilievi di incidente stradale, dove interveniva in soccorso dei feriti, veniva travolta da un veicolo industriale e decedeva a seguito delle gravissime lesioni riportate.