Controlli della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie del Lazio 05 - 11 ottobre; OPERAZIONE ALTO IMPATTO 08-11 ottobre.

11.765 persone identificate (in ambito regionale) di cui 7.205 a Roma e provincia, 5 persone arrestate in ambito regionale di cui 5 in ambito provinciale, 11 persone denunciate in stato di libertà in ambito regionale di cui 10 in ambito provinciale, 701 pattuglie impiegate in stazione (in ambito regionale) di cui 487 impiegate in stazione nell’ambito provinciale, 13 contravvenzioni amministrative elevate (in ambito regionale) di cui 5 al Regolamento Polizia Ferroviaria. Questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana che va dal 5 ottobre all’11 ottobre 2024.

Particolare rilievo ha assunto l’operazione “ALTO IMPATTO” nelle giornate del 08 dell’11 ottobre 2024: i controlli volti ad incrementare il livello di sicurezza hanno visto l’impiego congiunto del personale della Questura di Roma e della Polizia Ferroviaria nell’area interna ed esterna alla stazione di Roma Termini. Sono stati rintracciati soggetti pericolosi e molesti, identificate persone di nazionalità extracomunitaria, individui dediti ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti, bonificate le aree di interesse dell’utenza, controllati esercizi pubblici commerciali: l’attività ha condotto all’identificazione di 414 persone e all’arresto di 1 persona, decine di bagagli controllati da parte della Polizia Ferroviaria, per un totale di 28 pattuglie impiegate in stazione.

250 persone identificate, questo è il bilancio dell’attività di Polizia Ferroviaria per il Lazio nell’ambito dei servizi rafforzati di un controllo “straordinario”, a bordo di convogli ferroviari nella tratta Roma Termini - Formia e viceversa, svolto nella giornata del 09 ottobre 2024, promossa dal Servizio Polizia Ferroviaria, nell’ambito dell’operazione “ALTO IMPATTO”. Il servizio disposto è mirato alla prevenzione ed alla repressione dei reati commessi a bordo treno nonché all’accurato controllo degli utenti del servizio ferroviario e dei loro bagagli.

Nel primo pomeriggio del giorno 08 ottobre, il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale ha tratto in arresto per il reato di evasione una persona, più precisamente, il reo sottoposto ad un controllo presso una agenzia di cambio situata nelle adiacenze della stazione ferroviaria di Roma Termini, ove lo stesso aveva effettuato numerose operazioni di cambio valuta, risultava essere inottemperante alla misura degli arresti domiciliari. Gli operatori procedevano ad effettuare un approfondito controllo sulla banca dati, le cui risultanze confermavano la posizione giuridica dell’uomo che veniva contestualmente tratto in arresto.

Nel tardo pomeriggio del giorno 08 ottobre, il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale, nel corso dei consueti servizi finalizzati alla repressione dei reati nell’area della Stazione di Roma Termini, ha tratto in arresto tre persone, in quanto resesi responsabili del reato di furto aggravato in concorso di uno zaino di proprietà di una turista straniera. Nello specifico gli operanti, mentre transitavano all’interno dello scalo di Roma Termini, notavano 4 soggetti aggirarsi fra i molti viaggiatori in transito, seguendoli, notavano che le 4 persone, due uomini e due donne, con cenni d’intesa, si disponevano in modo da distrarre una coppia di turisti, al momento seduti dentro un’attività commerciale della “galleria gommata” della stazione ferroviaria di Roma Termini, asportando uno zaino appoggiato alle spalle della coppia e dandosi alla fuga in direzione di una delle uscite della stazione. I rei venivano prontamente bloccati agli agenti che, riuscivano a fermarne tre di cui uno in possesso dello zaino, traendoli in arresto, mentre una delle donne, approfittando della calca riusciva a darsi alla fuga.

Nella serata di del giorno 11 Ottobre u.s., personale del Reparto Stazione di Roma Termini nel corso dei consueti servizi di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, ha tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a P.U. una persona, in particolare gli Operanti, sono intervenuti presso la Pensilina di Piazza dei Cinquecento in ausilio ad una pattuglia dell’Esercito Italiano di servizio nell’operazione “Strade Sicure”, pattuglia impegnata nel controllo della sopra citata persona, che rifiutava di farsi identificare mostrandosi successivamente recalcitrante anche nei confronti degli Agenti giunti in supporto ed opponendo una resistenza attiva che sfociava in una colluttazione, conclusasi con l’arresto del reo che veniva accompagnato negli Uffici del Reparto Operativo di Roma Termini per i successivi adempimenti.

Nell’ambito delle celebrazioni dell’evento “Evviva i Nonni” promosso dalla Fondazione Geronimo Stilton presso il Parco della Mistica a Roma, gli Agenti della Polizia Ferroviaria hanno incontrato numerosi ragazzi accompagnati dai famigliari, durante gli incontri è stato illustrato il progetto “Train…to be cool”, che si propone di sensibilizzare i giovani a tenere un comportamento consapevole ed informato all’interno delle stazioni ferroviarie e a bordo dei treni al fine di ridurre l’incidentalità promuovendo una frequentazione dell’infrastruttura ferroviaria corretta e sicura.