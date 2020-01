Il primo a finire in manette ad Anzio è stato un ragazzo pugliese che, a bordo del suo scooter, alla vista delle pattuglie della Polizia di Stato, ha cambiato direzione scappando via. Intercettato poco più avanti dalla Squadra Mobile della Questura di Roma, T.P. ha abbandonato il motorino ed è fuggito a piedi gettando via una busta contenente hashish, recuperata dagli agenti. Dopo una breve indagine, i poliziotti hanno trovato il domicilio del giovane e lo hanno beccato mentre usciva da casa con una valigia in mano, all’interno della quale vi erano 4 chili e 361 grammi di marijuana suddivisi in 8 buste; addosso invece aveva 715 euro, probabile provento della sua illecita attività; infine, nello zaino che aveva sulle spalle, nascondeva hashish e marijuana per un peso di 7 grammi.

Dopo aver verificato che il 22enne abita in Puglia, gli agenti hanno contattato la Questura di Lecce. Immediata è stata la perquisizione presso la sua abitazione, dove gli agenti hanno trovato una valigia contenente 5 chili e 28 grammi di marijuana, suddivisi in 13 buste di plastica trasparente.

Il secondo pusher è stato arrestato dagli investigatori del commissariato di Anzio che lo tenevano d’occhio già da un pò di tempo: nel seminterrato dell’abitazione di O.N., 37enne originario di Aprilia ma residente a Nettuno, sono stati trovati, sotto un divano, 11 flaconi, da un litro ciascuno, pieni di metadone; dietro un mobile invece, uno zainetto contenente 417 cartucce calibro 28 ed infine, all’interno di una busta sul pavimento, una targa appartenente ad un’autovettura risultata rubata. Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione illegale di munizionamento per arma comune da sparo sono i reati di cui l’uomo dovrà rispondere.

Gli stessi investigatori, in un’altra circostanza, hanno rintracciato ad Anzio B.B.H., tunisino di 31 anni, colpito da un mandato d’arresto europeo, emesso dalle autorità tedesche, per traffico illecito di sostanze stupefacenti e, dopo averlo arrestato, lo hanno portato nel carcere di Velletri a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Ad Ardea invece, durante un controllo, i poliziotti hanno fermato una macchina con a bordo una coppia apparsa subito nervosa ed insofferente: nella tasca dei pantaloni, l’uomo aveva 800 euro di cui non ha saputo dare contezza. Nell’appartamento di L.D., 29enne inglese e della sua compagna B.A., 22enne di Aprilia, gli investigatori hanno scovato, dentro un attrezzo ginnico per fare gli esercizi addominali, 17 grammi di cocaina suddivisi in 20 bustine; in cucina, all’interno di un contenitore riposto in un pensile, un pezzo di hashish per un peso di 1,5 grammi e, nello stesso pensile, 17 bustine in cellophane trasparente utilizzate per la conservazione dello stupefacente.

La ragazza inoltre, all’interno degli slip, aveva occultato una bustina contenente 3,5 grammi di cocaina; entrambi sono stati arrestati per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

Colto in flagrante dagli investigatori del commissariato di Anzio mentre spacciava marijuana nel piazzale antistante la piscina comunale, V.G., romano di 33 anni, che addosso aveva 3 bustine di marijuana, per un peso complessivo di 16 grammi, e 175 euro nel portafogli, è finito in manette. Nella sua abitazione i poliziotti hanno rinvenuto, dentro il congelatore, 1 pezzo di marijuana, tritata e compressa, del peso di 37,5 grammi; sopra un soppalco della cucina, 3 frammenti di hashish pari a 14,7 grammi; sopra il tavolo, un bilancino elettronico di precisione, 3,3 grammi di marijuana pronti per il confezionamento ed una dose di 0,5 grammi della stessa sostanza più una scatola contenente 62 grammi di hashish divisi in 9 pezzi.