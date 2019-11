440 alunni delle classi di I e II media “ dell’Istituto Comprensivo Mommsen “ di Roma nelle giornate del 6 e del 13 novembre 2019, si sono incontrati con il personale del Compartimento Polfer per il Lazio, nell’ambito del progetto “ Train…to be cool”.

E’ il terzo anno che il progetto della Polizia Ferroviaria, nato in collaborazione con il MIUR, con lo scopo di educare gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, alla legalità, al rispetto delle regole ed all’attenzione verso gli incidenti in ambito ferroviario, spiegando i rischi reali che si possono correre con atteggiamenti non corretti, viene promosso nel prestigioso Istituto di Roma.

Gli studenti hanno molto apprezzato gli argomenti trattati, anche attraverso l’uso di slide e filmati, dove vengono mostrate le regole di comportamento che bisogna rispettare quando si utilizza il treno.

Gli operatori Polfer hanno richiamato l’attenzione dei ragazzi anche sulla distrazione, un'altra fonte di pericolo che causa purtroppo incidenti.

La sicurezza dei ragazzi che utilizzano i treni come mezzi di trasporto è uno dei maggiori obiettivi che ogni anno si prefissa la Polizia Ferroviaria.