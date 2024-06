DONAZIONE SANGUE 26 GIUGNO PIAZZA DEI CINQUECENTO

L'Associazione Donatorinati, in sinergia con il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, ha organizzato in Piazza dei Cinquecento a Roma una donazione di sangue straordinaria. Domani 26 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, sarà possibile compiere questo gesto di generosità che costruisce ogni volta le fondamenta per una società piu solidale. Ad accogliere i donatori, volontari e personale medico specializzato della Croce Rossa a bordo di un’autoemoteca.

Donatorinati continua nella sua mission di sensibilizzazione sull’importanza della donazione di sangue, rivolgendosi ai cittadini, con particolare attenzione al mondo dei giovani.

Chi Dona il sangue, Dona la Vita: un messaggio che hanno condiviso da tempo i volontari di DonatoriNati, 15 mila su tutto il territorio nazionale, affiancando le donne e gli uomini della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco.

" L'appuntamento di domani segue le altre iniziative di DonatoriNati e vuole essere d'ausilio a tutti coloro che in questo momento soffrono ed hanno bisogno di cure a base di trasfusioni. L'impegno della Polizia Ferroviaria e della Polizia di Stato in genere è a 360 gradi nel sociale, dalla sicurezza alla solidarietà seguendo i principi della prossimità: esserci sempre, ricordare a tutti i cittadini che la Polizia è una risorsa ed è sempre vicina più di quanto ognuno possa immaginare; l'inizativa è rivolta anche a quanti, pur non essendo appartenenti al Corpo vogliano cogliere l'occasione per donare" dichiara il Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio Dott. Massimo Improta.

“Donare il sangue è mettere insieme tanti valori importanti: Sicurezza, Legalità, Solidarietà. Soprattutto in estate dobbiamo ricordare a tutti quanto sia importante donare il sangue: le malattie, i pazienti non vanno in vacanza. Il sangue non può essere prodotto artificialmente e la disponibilità di questa risorsa dipende completamente dalla generosità dei donatori” conclude Claudio Saltari, Presidente Nazionale Donatorinati.