San Basilio/Frascati/Nettuno/San Lorenzo. Servizi ad Alto Impatto della Polizia di Stato a Roma e in Provincia

Controllati 256 veicoli e 460 persone, 7 esercizi commerciali, 12 le sanzioni amministrative comminate. Una persona è stata arrestata poiché gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Proseguono senza sosta i servizi ad Alto Impatto della Polizia di Stato disposti dal Questore su tutto il territorio di Roma. Negli ultimi giorni, nella zona di San Basilio, oltre agli agenti del IV Distretto sono intervenuti anche quelli del commissariato Celio, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, un’unità cinofila e personale in moto dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Durante il servizio, mirato anche alla prevenzione e repressione dei reati presso la stazione della metropolitana linea B Ponte Mammolo, sono stati effettuati 9 posti di controllo improntati alla massima visibilità e all’innalzamento della percezione di sicurezza da parte della cittadinanza nelle zone di Colli Aniene, Torraccia, Settecamini, Case Rosse, Rebibbia, Casal de’ Pazzi e il parco di Largo Zuegg: 180 le persone identificate, 5 delle quali sono state accompagnate presso gli uffici di polizia per ulteriori accertamenti sulla regolarità della loro presenza sul territorio nazionale; 27 i veicoli fermati. Nel corso delle attività sono stati controllati 4 esercizi commerciali, 2 dei quali sono stati sanzionati amministrativamente, con una multa da 1000 euro ciascuno, in quanto trovati in pessime condizioni igienico sanitarie, evidenziate da promiscuità di generi alimentari e diffusa sporcizia.

Serrati controlli anche a Frascati da parte dei poliziotti del commissariato di zona, accompagnati da un’unità cinofila e dagli agenti della Polizia Amministrativa, in collaborazione col personale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Frascati. Controllati 30 veicoli e 108 persone, tra le quali 30 sottoposte agli arresti domiciliari o ad altre misure. La Polizia ha anche ispezionato 2 esercizi commerciali, comminando 9 sanzioni amministrative solo per uno di essi.

Occhi puntati anche sulla movida notturna sul litorale romano. Ad Anzio gli agenti del commissariato di zona, assieme ai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine hanno condotto dei servizi straordinari di controllo nei due centri storici di Anzio e Nettuno, al fine di monitorare la situazione presso i locali di maggior frequentazione giovanile. 141 le persone identificate e 68 le autovetture controllate. Il Weekend notturno del noto quartiere romano di San Lorenzo è stato anch’esso oggetto degli interventi di prevenzione da parte dei poliziotti del Commissariato di Piazzale del Verano e della Polizia Roma Capitale. 31 persone e 131 veicoli sono stati controllati, e comminate svariate sanzioni al codice della strada. Una sanzione amministrativa è stata elevata nei confronti di un esercizio commerciale per vendita di bevande alcoliche in strada oltre gli orari consentiti. Infine una persona è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.