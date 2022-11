Giornata della memoria per gli appartenenti alle Forze di Polizia caduti nell’adempimento del dovere

La Polizia di Stato incontra gli studenti

Nella mattinata odierna, presso il “Campo dei Miracoli” sito in via di Poggio Verde in zona San Paolo, si è tenuto un evento, organizzato dalla Regione Lazio, in occasione della Giornata della Memoria, per ricordare gli appartenenti alle Forze di Polizia caduti nell’adempimento del proprio dovere, Vittime del Terrorismo, della Mafia e di ogni altra forma di criminalità.

All’iniziativa, oltre a circa 250 ragazzi dei vari Istituti Scolastici, erano presenti alcuni Assessori e Consiglieri della Regione Lazio, i Vice Prefetti di Roma, Rieti, Latina e Viterbo, personalità del Comune di Roma, il Dirigente dell’XI Distretto di Polizia San Paolo, il Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e il Comandante del Gruppo Investigazioni Criminalità Economico Finanziaria - Nucleo PEF Roma della Guardia di Finanza.

Durante l’incontro si è esibita la Fanfara dell’Arma dei Carabinieri e alcune squadre di Artificieri e Cinofili della Polizia di Stato che hanno intrattenuto piacevolmente i ragazzi.

Ad allietare l’evento, l’agente della Polizia di Stato, Sebastiano Vitale, rapper in arte “Revman”, testimonial della manifestazione che, con i suoi brani, promuove un messaggio di ricerca, impulso e tutela della legalità.

Nell'ambito del progetto "Scuole Sicure”, invece, promosso dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Roma, i poliziotti del locale Distretto, referenti del progetto stesso, si sono intrattenuti con gli studenti parlando di bullismo, cyberbullismo e di molestie sessuali, oltre ad illustrare loro l’app “YouPol” – che, come ricordiamo, è nata con l’obiettivo di creare una partecipazione più attiva della cittadinanza, in sinergia con la Polizia di Stato ed in supporto delle categorie più fragili. L’applicazione si può scaricare gratuitamente ed è caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato, per segnalare episodi di spaccio, bullismo, ma anche di violenza domestica.