La Polizia di Stato abilita le scorte tecniche dei veicoli eccezionali. Fissate le date di esame.

La Questura di Rieti comunica che il Compartimento Polizia Stradale - Lazio e Umbria con sede in Roma, ha emanato il decreto con il quale sono state stabilite le sessioni d’esame per il Lazio e l’Umbria (nr. 4), valide per il conseguimento ed il rinnovo degli attestati di abilitazione alle scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.

Le prove per l’anno 2023, per tutti i candidati residenti nelle province del Lazio e dell’Umbria , si svolgeranno in sedi indicate, dal quinto giorno precedente la prova scritta, mediante affissione presso la sede del Compartimento, sita in Roma, Via Magnasco nr. 60, secondo il seguente calendario: 8 marzo 2023 – 14 giugno 2023 - 13 settembre 2023 – 13 dicembre 2023.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate in carta resa legale entro il 15° giorno antecedente l’inizio della sessione d’esame stabilita, presso gli uffici del Compartimento, delle Sezioni della Polizia Stradale del Lazio e dell’Umbria, ovvero attraverso la spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine (farà fede il timbro postale), ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: compartimento.polstrada.rm@pecps.poliziadistato.it o dipps218.0000@pecps.poliziadistato.it.

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia della propria patente di guida in corso di validità unitamente alla fotocopia del permesso o della carta di soggiorno o l’attestazione d’iscrizione nel comune di residenza per i cittadini U.E., nel caso il candidato sia straniero.

Per ogni utile informazione ci si potrà rivolgere all’Ufficio Servizi e dati Statistici del Compartimento Polizia Stradale Lazio e Umbria di Roma al numero 06-2210711.

Rieti, 21 gennaio 2023