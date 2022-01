La Polizia di Stato abilita le Scorte Tecniche alle competizioni ciclistiche su strada

Fissate le date d'esame

La Questura di Rieti comunica che il Compartimento Polizia Stradale - Lazio e Umbria, con sede in Roma, ha emanato il decreto con il quale sono state stabilite le sessioni d’esame a livello regionale (nr. 4), valide per il rilascio ed il rinnovo degli attestati per l’esercizio delle scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

Le prove per l’anno 2022, per tutti i candidati residenti nelle province del Lazio e dell’Umbria o tesserati con società sportive la cui sede ricade nelle stesse regioni, si svolgeranno presso la sede del Compartimento, sita in Roma, Via Magnasco nr. 60, secondo il seguente calendario: 2 marzo 2022 – 25 maggio 2022 - 21 settembre 2022 – 30 novembre 2022.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate in carta resa legale entro il 20° giorno antecedente l’inizio della sessione d’esame stabilita, presso gli uffici del Compartimento, della Sezione della Polizia Stradale di Rieti, ovvero attraverso la spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine (farà fede il timbro postale), ovvero tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: compartimento.polstrada.rm@pecps.poliziadistato.it .

Il requisito fondamentale per partecipare è il possesso della patente di guida di categoria A2, A o B e superiori, la cui fotocopia dovrà essere allegata alla domanda di ammissione unitamente alla fotocopia del permesso o della carta di soggiorno, nel caso il candidato sia straniero.

Nella domanda il candidato dovrà indicare, oltre alle generalità, il comune di residenza e relativo indirizzo ed allegare, oltre a quanto sopra indicato: copia dell’attestato di formazione rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana; dichiarazione sostitutiva di certificazione sul possesso dei requisiti morali richiesti dall’art. 11 del T.U.L.P.S.; certificazione rilasciata da una società sportiva o da una impresa autorizzata ad erogare servizi di scorta tecnica, che attesti il rapporto che lega il richiedente ad essa.

Per ogni utile informazione ci si potrà rivolgere all’Ufficio Servizi e dati Statistici del Compartimento Polizia Stradale Lazio di Roma ai numeri 06-2210711.

Rieti, 20 gennaio 2022