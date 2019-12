Questura di Rieti

Da oggi 23 dicembre 2019, la provincia di Rieti ha un nuovo Questore, è Maria Luisa Di Lorenzo, prima donna al vertice delle Polizia di Stato reatina.

Nata a Sessa Aurunca (CE) il 3.7.1962, si è laureata in Giurisprudenza alla Federico II di Napoli, in Scienza della Pubblica Amministrazione all’Università degli Studi di Catania, ed ha conseguito un Master in gestione e sviluppo delle risorse umane presso la cesare Alfieri di Firenze.

Nei ruoli della Polizia di Stato dal 1991, ha prestato servizio per 12 anni presso la Questura di Firenze, dove ha maturato una consolidata esperienza nell’ Ufficio di Gabinetto, per poi ricoprire, nell’arco dei 15 anni successivi, diversi incarichi nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

E' stata, dapprima, Capo della Segreteria del Direttore Centrale per gli Affari Generali, poi, presso la Direzione Centrale per le Risorse Umane, ha amministrato il personale dei ruoli tecnico-scientifici e professionali.

Si è dedicata, inoltre, per circa due anni, all'organizzazione dei concorsi interni e pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei diversi ruoli della Polizia di Stato.

Da ultimo, presso la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, ha curato prevalentemente la logistica di tutte le strutture di formazione della Polizia di Stato presenti sul territorio.

Ha fatto parte, presso la Questura di Torino, dello staff organizzativo delle Olimpiadi Invernali del 2006.

Nominata Primo Dirigente della Polizia di Stato nel 2010 è stata promossa Dirigente Superiore il 1° luglio 2019.

In nuovo Questore nella mattinata odierna ha dapprima reso gli Onori ai Caduti della Polizia, deponendo una corona di alloro presso la relativa stele posizionata all’interno del Cimitero Comunale reatino di Via Angelo Maria Ricci, e subito dopo in Questura ha incontrato tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato ed i dipendenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Rieti, 23 dicembre 2019.