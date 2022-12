Il Questore Ferrari consegna il calendario della Polizia di Stato 2023 al Prefetto Rolli

Il Signor Questore di Reggio Emilia, Dott. Giuseppe Ferrari, omaggia con il calendario della Polizia di Stato 2023 il Sig. Prefetto di Reggio Emilia, Dott.ssa Iolanda Rolli

Questa mattina, presso la Sala Blu della Prefettura, il Sig. Questore di Reggio Emilia, Dott. Giuseppe Ferrari, ha consegnato il calendario della Polizia di Stato edizione 2023 al Sig. Prefetto, Dott.ssa Iolanda Rolli.

I 12 scatti del calendario della Polizia di Stato 2023 ritraggono città che ognuno sogna di visitare una volta nella vita, affascinanti piazze e monumenti dalla bellezza senza tempo, un aeroporto ed una metropolitana in cui si fondono ingegneria e arte, lo straordinario panorama delle Dolomiti patrimonio Unesco e persino un castello.

L’opera fotografica porta alla scoperta delle meraviglie d’Italia, mete turistiche tra le più ammirate al Mondo e punto di forza del nostro Paese. Un viaggio che, oltre alle bellezze artistiche delle nostre città, consente di immergersi nella natura e nell'ambiente che caratterizzano i parchi nazionali italiani, i cui delicati equilibri sono da tutelare e preservare con l'impegno di tutti.

Le immagini sono state realizzate dai fotografi ufficiali della Polizia di Stato. Poliziotti con la passione della fotografia, che hanno immortalato il nostro esserci sempre al servizio del cittadino, a tutela della sicurezza delle comunità, a sostegno delle persone più fragili e a salvaguardia dell'ambiente che ci circonda nelle località simbolo della nostra penisola.

Le 12 tavole del 2023 sono state poi selezionate dal maestro della fotografia Gianni Berengo Gardin famoso nel Mondo per le sue caratteristiche immagini scattate su pellicola, in bianco e nero, senza l’uso di tecnologie digitali e autore del calendario della Polizia di Stato del 2017.

Il calendario è stato presentato lo scorso 8 novembre presso l’Acquario Romano dal giornalista RAI, Massimiliano Ossini, alla presenza del Ministro dell’Interno, On. Matteo Piantedosi, e del Capo della Polizia, Prefetto Lamberto Giannini.

Un calendario che, anche quest’anno, ha come obiettivo finale quello della solidarietà. Il ricavato delle vendite andrà infatti a finanziare il progetto “Emergenza siccità Etiopia” con cui il Comitato italiano per l’Unicef Onlus si prefigge di ripristinare pozzi e sistemi idrici, garantire il trasporto d’emergenza dell’acqua, prendersi cura del trattamento dei bambini malnutriti e di fornire loro un’istruzione. Una quota sarà inoltre devoluta al Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato, andando a sostenere il “Piano Marco Valerio”, che aiuta le famiglie dei poliziotti con figli affetti da gravi patologie.

È ancora possibile acquistare una copia del calendario tramite il sito dell'UNICEF. Il costo è di 8 euro per quello da parete e 6 euro per quello da tavolo.