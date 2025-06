Il Vice Questore Annamaria Ciccariello è la nuova dirigente dell'UPGSP

Il Vice Questore della Polizia di Stato dott.ssa Annamaria Ciccariello è la nuova dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura reggina. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza nel 2007 e vinto una borsa di studio per il Dottorato in Diritto Pubblico e Costituzionale nel 2010 presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli, consegue nel 2012 un master di secondo livello in “Scienza della Sicurezza” all’Università “La Sapienza” di Roma. Nello stesso anno, entra a far parte della famiglia della Polizia di Stato frequentando il 101° corso di formazione per Commissari alla Scuola Superiore di Roma, terminato due anni dopo. Inizia la carriera da Funzionario della Polizia di Stato all’Ufficio di Gabinetto della Questura di Reggio Calabria per poi essere trasferita alla Questura di La Spezia, dove tra i vari incarichi assume le funzioni di vice capo di Gabinetto, Dirigente dell’Ufficio Immigrazione e responsabile della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, Dirigente del Commissariato di P.S. di Sarzana. Nel novembre 2024 rientra alla Questura di Reggio Calabria e viene nominata Vice Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, e dal 19 maggio ha assunto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Il Questore ed i colleghi le augurano di mettere a frutto tutta l’esperienza maturata al servizio della collettività e della Questura.