Servizio interforze nel quartiere Arghillà

Nei giorni scorsi, nel quartiere Arghillà di Reggio Calabria, ad esito di controlli mirati predisposti nell’ambito del piano di azione nazionale e transnazionale “Focus ‘ndrangheta”, gli Agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale hanno arrestato sei persone per furto aggravato di energia elettrica e acqua. L’attività, pianificata in sede di Tavolo Tecnico svoltosi in Questura nei giorni precedenti, è stata condotta da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale in collaborazione con personale E.N.E.L., So.ri.cal. ed ATERP. Il perimetro della zona interessata è stato preventivamente cinturato grazie alla collocazione di diversi equipaggi lungo le vie di accesso ed uscita del quartiere che, simultaneamente, hanno effettuato dei controlli anche sulle autovetture ed i pedoni in transito. Una preventiva suddivisione degli edifici da attenzionare tra le varie Forze dell’Ordine coinvolte ha permesso di svolgere contemporaneamente e più efficacemente i controlli degli immobili, individuando cosi in breve tempo le criticità. Sono state ispezionate complessivamente 19 unità immobiliari e identificati 53 soggetti, di cui 2 denunciati per occupazione abusiva di alloggio popolare ed 1 per furto di energia elettrica. Le attività di controllo proseguiranno con ulteriori verifiche e interventi mirati.