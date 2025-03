Sequestrati 440kg di novellame di sarda

Il bianchetto era contenuto in 10 fusti

Nell’ambito dei servizi di vigilanza stradale disposti dalla Sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria, finalizzati al rispetto delle normative che disciplinano il trasporto di merci su strada, nella notte del 18 Marzo 2025, personale dipendente della Sottosezione Autostradale di Reggio Calabria Nord durante specifica attività di controllo eseguita nei pressi dello svincolo di Reggio Cal. Porto, dell’Autostrada A2, controllava un’autovettura Fiat Idea con a bordo nr. 2 persone. L’attenta ispezione del veicolo compiuta dagli agenti, come già accaduto più volte nelle ultime settimane, permetteva di scoprire nr. 10 fusti in plastica contenetti circa 440 Kg di novellame di sarda (c.d. bianchetto) avente taglia inferiore a quella minima ammessa dalla normativa vigente. Giungeva sul posto il personale della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria per assicurare i provvedimenti di propria competenza, analogamente ai sanitari del ASP nr. 5 di Reggio Calabria che giudicava il prodotto sequestrato “non destinabile al consumo umano poiché privo di tracciabilità” per tale motivo il prodotto veniva affidato in giudiziale custodia per la successiva distruzione ad una ditta autorizzata allo smaltimento. Al conducente veniva contestata la violazione degli obblighi di tracciabilità, di importo pari a Euro di 25.000.