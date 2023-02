Individuati dalle Volanti di Reggio Calabria due soggetti responsabili di rapina ai danni di un’anziana signora

La rapina è stata consumata lo scorso aprile

Nei giorni scorsi, gli Agenti della Polizia di Stato delle Volanti hanno individuato e denunciato due soggetti che, nell’aprile dello scorso anno, avevano perpetrato una rapina ai danni di un’anziana signora.

In un primo momento, grazie all’attenta visione delle immagini fornite dai sistemi di video sorveglianza, è stato individuato uno dei due autori del reato, un giovane 18enne originario del Brasile che, nell’ambito della perquisizione domiciliare svolta con l’ausilio del cane antidroga Hank, è stato anche trovato in possesso di un involucro contenente circa 9 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, come accertato dal personale della Polizia Scientifica successivamente intervenuto; nel proseguo dell’attività di polizia giudiziaria, gli Agenti dell’UPGSP hanno individuato anche il complice, un coetaneo di nazionalità rumena, che, all’atto di strappare la borsa alla vittima settantaduenne, ne aveva provocato la caduta per terra, procurandole lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.