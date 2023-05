Vittoria: servizi straordinari di controllo del territorio. Controllate numerose persone e veicoli.

Dal 22 al 24 maggio serrati controlli di polizia hanno interessato il comune di Vittoria e la frazione balneare di Scoglitti, con l’impiego di numerose pattuglie interforze che hanno effettuato controlli serrati sul territorio e dedicato particolare attenzione alle piazze maggiormente frequentate e ai luoghi di ritrovo di giovani per frenare il fenomeno dello spaccio, alle aree adiacenti gli Istituti scolastici e all’area del Mercato ortofrutticolo.

Il dispositivo messo in campo dimostra l’attenzione verso la cittadina vittoriese dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 19 maggio scorso, in Prefettura, dove erano state approfondite diverse tematiche riguardanti alcune criticità rilevate nei luoghi di maggiore aggregazione di persone e nei pressi delle scuole.

Il dispositivo interforze, impiegato con apposita ordinanza del Questore della provincia di Ragusa ha avuto come obiettivo l’innalzamento dei livelli della sicurezza anche “percepita” in quelle aree sensibili maggiormente colpite dal verificarsi di episodi delittuosi riconducibili a fenomeni di criminalità diffusa.

La maggiore incisività dell’attività di prevenzione è stata assicurata con l’impiego di un consistente numero di pattuglie del Commissariato di P.S. e delle Compagnie Carabinieri e Guardia di Finanza di Vittoria rafforzate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia orientale” della Polizia di Stato e da unità cinofile della Guardia di Finanza.

Sono stati effettuati pattugliamenti nelle zone ritenute maggiormente a rischio, numerosi posti di controllo presso le arterie di ingresso alla città di Vittoria e controlli dinamici di persone e mezzi, con particolare riguardo ai luoghi notoriamente frequentati dai giovani per prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio e l’abuso di sostanze alcooliche.

I controlli sono stati effettuati dal 22 al 24 maggio, in diverse face orarie, con i seguenti risultati: hanno consentito di identificare 248 persone, di controllare 139 veicoli e di elevare contravvenzioni al codice della strada.