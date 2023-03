Il dr. Filiberto Fracchiolla, Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa, è stato promosso alla qualifica di Vice Questore della Polizia di Stato.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 febbraio ha promosso a Vice Questore della Polizia di Stato il Dott. Filiberto Fracchiolla, dirigente l’Ufficio Immigrazione della Questura.

Il Dott. Fracchiolla, già giovanissimo nei ruoli della Polizia di Stato, dopo aver conseguito con il massimo dei voti la laurea in giurisprudenza all’università di Bologna, nel 2009 vince il concorso da Commissario e frequenta la Scuola Superiore di Polizia a Roma conseguendo il grado di Commissario Capo e il master di II Livello in scienze della sicurezza.

Per diversi anni ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale, più conosciuto come Ufficio Volanti, prima a Rovigo in Veneto e poi a Ragusa, ottenendo lodi ed encomi per brillanti operazioni sia di polizia giudiziaria che di soccorso pubblico.

Importante esperienza anche a Bari dove ha diretto i servizi di ordine e sicurezza pubblica presso il CARA ed il CPR, con la presenza di migliaia di cittadini stranieri.

Da alcuni anni dirige il delicato Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa, che come noto, gestisce un territorio fortemente caratterizzato da un massiccio flusso immigratorio sia regolare che irregolare e che ha portato alla definizione, di oltre 12 mila posizioni di stranieri giunti via mare in questa Provincia nell’anno 2022, oltre a quella di 2500 istanze di emersione.

Il Questore, i Funzionari di Polizia e il personale della Questura e dei Commissariati della Provincia, si complimentano con il dr. Fracchiolla per il traguardo raggiunto, augurandogli buon lavoro.