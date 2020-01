Questura di Prato

Una Volante in centro città

Ieri sera, alle ore 19.40, personale delle Volanti, nel corso di attività di prevenzione di episodi di criminalità diffusa in centro città, ha identificato in viale Vittorio Veneto un individuo sospetto, un trentunenne italiano residente in provincia di Pistoia, annoverante precedenti di polizia, il quale è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di cm. 16 di lunghezza, immediatamente sequestrato dagli Agenti. L’uomo veniva pertanto denunciato in stato di libertà per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti all’offesa.