Questura di Prato

Una Volante nel centro storico di Prato

Ieri sera, alle ore 22.30 circa, un equipaggio delle Volanti, nel corso di attività di prevenzione effettuata in centro città, ha notato in viale Vittorio Veneto due cittadini maghrebino fermi accanto ad una bicicletta incatenata alla ringhiera passamano del divisorio spartitraffico, di cui uno con un tronchese tra le mani. Alla vista degli Operatori lo straniero ha gettato a terra l’oggetto tentando di allontanarsi. Recuperata e sequestrata dagli Agenti la tenaglia in metallo in suo possesso, l’uomo, fermato ed identificato per un quarantanovenne marocchino clandestino e s.f.d., con precedenti di polizia, veniva pertanto condotto in Questura e denunciato in stato di libertà per il reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, mentre il secondo straniero fermato è risultato estraneo alla vicenda.