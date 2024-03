Attività di prevenzione, controllo del territorio ed attività di indagine: Arresti e denunce della Polizia di Stato.

Questura di Prato - Attività di Polizia Giudiziaria.

Nella giornata di ieri, 5 marzo, sono proseguiti i controlli del territorio in questo centro cittadino; il dispositivo ordinario di polizia si è avvalso del concorso operativo di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana e di una unità cinofila della polizia municipale. Nel corso del servizio è stato tratto in arresto un cittadino di nazionalità pakistana, su cui gravava una misura cautelare restrittiva, in sostituzione di quella meno afflittiva del divieto di dimora nel comune di Prato. Dopo i controlli effettuati in banca dati veniva accompagnato in Questura per la redazione degli atti a suo carico al termine dei quali veniva associato in carcere.

Complessivamente nel corso del servizio, sono state identificate sessanta persone, la maggioranza di nazionalità straniera, controllati quaranta veicoli con la denuncia in stato di libertà di due soggetti.

Ieri 5 marzo, personale della Squadra Mobile, nell’ambito di mirati servizi di polizia giudiziaria finalizzati alla ricerca e cattura di soggetti pregiudicati, colpiti a vario titolo da misure restrittive, ha dato esecuzione ad una misura cautelare nei confronti di un cittadino quarantenne di nazionalità nigeriana.

L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, è stato arrestato ed associato alla Casa Circondariale “La Dogaia” di Prato, ove dovrà espiare la pena detentiva di quattro anni e mesi due di reclusione, oltre al pagamento della pena pecuniaria di tredicimila euro di multa.

Sempre nella giornata di ieri, alle 20,00 circa, una pattuglia della squadra volante ha arrestato un quarantaduenne, di nazionalità camerunese per rapina. In particolare, gli Agenti, durante il servizio di controllo del territorio notavano, nei pressi di via Pomeria, due uomini discutere animatamente. Subito intervenuti, gli operatori riuscivano a riportare la situazione sotto controllo tra i due soggetti uno dei quali, riportava una vistosa ferita ad un mano. Quest’ultimo riferiva che, di ritorno dal supermercato, era stata aggredito con calci e pugni e minacciato di morte dal cittadino straniero e durante la colluttazione il predetto gli aveva sottratto il portafoglio e due telefoni cellulari. A seguito di perquisizione, l’aggressore veniva trovato in possesso dei beni della vittima, che venivano posti sotto sequestro.

Accompagnato in Questura per gli atti di rito, l’uomo, residente a Montemurlo, veniva tratto in arresto per il reato di rapina e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e la vittima accompagnata dal personale sanitario all’ospedale Santo Stefano.