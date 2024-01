Controlli espletati dalla Polizia di Stato nell’area del Serraglio: Identificazioni e denunce.

Servizi Straordinari ad alto impatto.

Anche nel pomeriggio di ieri, 29 gennaio, sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio al ALTO IMPATTO, negli ambiti della stazione ferroviaria di Porta al Serraglio finalizzati alla prevenzione ed al contrasto delle forme di delinquenza ascrivibili a contesti di criminalità diffusa, che incidono negativamente sulla percezione di sicurezza della collettività. Il dispositivo di Polizia si è arricchito del concorso di due equipaggi del reparto Prevenzione Crimine Toscana, per un impego complessivo di 12 operatori, comprensivi anche di un’unità cinofila della polizia Municipale. Nel corso del servizio sono stati controllati circa trenta veicoli ed identificate circa sessanta persone. Al termine dei controlli sono state denunciate cinque persone di cui una per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, altre due in quanto inottemperanti della misura del Divieto di Ritorno nel Comune di Prato e altre due soggetti per invasione di terreni e edifici. I servizi di controllo del territorio, espletati nelle forme straordinarie sopra rappresentate, proseguiranno per la corrente stagione invernale con modalità analoghe, anche in altre aree urbane considerate sensibili e attenzionate dalla Questura in base al verificarsi di situazioni pregiudizievoli per la sicurezza pubblica.