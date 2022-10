Controlli di polizia verso i circoli d’intrattenimento. Trovata sostanza stupefacente a diposizione degli avventori e otto stranieri irregolari. Attività sospesa per 40 giorni.

Chiusura locale di intrattenimento.

Continua l’attività di prevenzione e controllo della Polizia di Stato di Prato nei confronti degli esercizi pubblici e dei circoli del territorio dediti all’intrattenimento notturno.

Nella fattispecie, venerdì scorso 21 ottobre u.s. personale di questa Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, con il concorso di unità territoriali della Questura, dell’Arma Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, Polizia Municipale, nonché con il supporto operativo di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, ha effettuato un controllo di polizia presso un esercizio pubblico (associazione culturale) sito in questa via Saccenti, di cui è titolare una quarantaquattrenne cittadina di nazionalità cinese, frequentato perlopiù da persone interne a quella comunità.

Già nel febbraio 2019, il predetto locale, era stato sottoposto ad analogo controllo di polizia, che in quella circostanza aveva portato all’emissione di un provvedimento di sospensione di 30 giorni dell’attività, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, a causa di diverse forme di illegalità riscontrate al suo interno.

Gli ultimi controlli effettuati nel locale, hanno portato al rinvenimento ed al sequestro, a carico di ignoti, di sostanza stupefacente dei tipi ketamina, ecstasy, marijuana e shaboo, nonché di denaro contante per circa 1000 euro, ritenuto verosimile provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente veniva rinvenuto in vassoi messi a disposizione dei clienti per il consumo diretto.

Un avventore del locale, è stato segnalato alla Prefettura per l’uso di stupefacenti mentre il gestore del predetto circolo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di agevolazione all’uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’accertamento sono stati controllati circa trenta avventori del locale, tutti di nazionalità cinese, otto dei quali sono risultati non in regola con la normativa del soggiorno in Italia, e quindi, dopo essere stati condotti in Questura per glia adempimenti di rito, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale.

Venivano inoltre elevate sanzioni amministrative per inadempienza alla normativa sulla sorvegliabilità da parte dell’Autorità di P.S. (Legge Regione Toscana n. 62 del 2018), per l’inosservanza del divieto di fumo, la mancanza di documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività del circolo, oltre a varie violazioni sulla normativa antincendio.

I suddetti riscontri sanzionatori e fattuali, in sussistenza della gravità di quanto rilevato, hanno determinato il Questore di Prato, Giuseppe Cannizzaro, all’adozione, ai sensi dell’art. 100 del TULPS, di un nuovo provvedimento di sospensione coattiva dell’attività del locale per 40 giorni a decorrere dalla mattinata odierna.

L’adozione di detta misura, avente finalità cautelare, tende ad evitare che la prosecuzione dell’apertura dell’esercizio possa causare il protrarsi delle condizioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il controllo di polizia di cui sopra segue di 15 giorni uno analogo nei confronti di un altro locale notturno di medesima tipologia, che ha portato anche in quelle circostanza all’adozione di un provvedimento ex art. 100 Tulps, attesa la sussistenza di fatto di identici presupposti normativi.

I servizi di controllo presso i locali di intrattenimento notturni, continueranno nelle prossime settimane con le medesime modalità operative.