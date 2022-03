CHIUSO PER 8 GIORNI BAR DEL CENTRO STORICO

La Questura di Prato

Il Questore di Prato, Giuseppe Cannizzaro, nell’ambito dell’attivià di veriifca e riscontro degli esercizi commerciali dislovcati nel centro cittadino, dove si sono registati interventi di polizia che ne lasciano paventare la frequentazione da parte di persone pregiudicate o dedite a traffici delittuosi in genere, ha emesso un provvedimento di chiusura per 8 giorni nei confronti di un esercizio commerciale sito nella zona di piazza San Domenico, gestito da cittadinidi marocchini e già in passato oggetto di segnalazioni da parte di residentii preoccupati per il degrado urbano.

Nel corso di quest’anno i titolari e gli avventori del locale si sono resi protagonisti di numerosi episodi che hanno condotto le diverse Forze di Polizia operanti sul territorio ad effettuare controlli e a formalizzare denunce. Nello scorso mese di febbraio il personale della Polizia di Stato, nel corso in un servizio di Volante, aveva effettuato un intervento proprio a seguito di una lite sopravvenuta tra i due gestori del locale e sempre nel decorso mese di febbraio il personale della Divisione Anticrimine aveva emesso nei confronti di tre avventori dell’esercizio commerciale provvedimenti di Daspo Urbano per una lite scaturita nel suo interno.

L’attuale provvedimento, notificato in data 23 marzo 2022 dal locale Comando Provinciale Carabinieri, è stato determinato anche dalla frequente identificazione all’interno dell’esercizio pubblico di soggetti di nazionalità straniera legati al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti, che hanno fatto ritenere il locale, luogo di abituale aggregazione di soggetti dediti a comportamenti contrari allo svolgimento della vita civile.