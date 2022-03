ARRESTATI PER SPACCIO: SEQUESTRATO MEZZO CHILO DI DROGA

Lotta allo spaccio.

La Polizia di Stato ha arrestato nella serata di martedì 22 marzo due soggetti legati al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico della città, nell’ambito di una più vasta attività operazione di contrasto nel territorio.

Nei giorni scorsi gli investigatori della Squadra Mobile hanno individuato un deposito di droga destinata al mercato dello spaccio orbitante nelle zone di della Stazione di Porta al Serraglio e di piazza Duomo, in un appartamento del sesto piano in zona piazza Ciardi, di proprietà di un uomo italiano

L’attenta operazione di osservazione e pedinamento ha condotto all’individuazione di due soggetti, un romano di 59 anni, proprietario dell’appartamento, e un marocchino di 44 anni, che, avendo la base operativa nell’abitazione del primo, svolgevano l’attività nel centro cittadino, utilizzando per gli spostamenti l’automobile di proprietà del secondo.

L’indagine ha peraltro trovato conferma da alcune segnalazioni provenienti da alcuni residenti, che erano giunte alla centrale operativa della Questura di Prato attraverso l’applicazione YOUPOL, l’applicazione della Polizia di Stato con la quale i cittadini possono comunicare direttamente con le Istituzioni.

I due sono quindi stati fermati insieme nei pressi della Stazione di Porta al Serraglio. La perquisizione, estesa anche all’abitazione oggetto della segnalazione, ha confermato le ipotesi: il marocchino nascondeva, all’interno di un piccolo vano ricavato nel tappo del serbatoio del carburante dell’autovettura, 6 involucri trasparenti, incartati in modo da sembrare caramelle alla menta e custoditi all’interno di un calzino, che risultavano invece contenere dosi di cocaina. All’interno dell’abitazione, invece, nella camera da letto venivano trovati alcuni panetti di cannabis e altre dosi di cocaina, contenute in un pacchetto di caramelle per un totale di circa 500 grammi

Entrambi arrestati in flagranza di reato, sono stati sottoposti oggi al processo per direttissima che, convalidando l’arresto, ha disposto per i due la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.