SOTTOSCRIZIONE DEL “PROTOCOLLO ZEUS” TRA LA QUESTURA DI PRATO E IL “C.A.M.” DI FIRENZE PER IL RECUPERO TRATTAMENTALE DI STALKER E MALTRATTANTI

La Questura di Prato è costantemente in prima linea per l’attuazione delle più efficaci strategie di contrasto alla violenza di genere, sia sul piano della prevenzione che attraverso la repressione delle condotte illecite, operata sul duplice versante delle misure amministrative e delle segnalazioni all’Autorità Giudiziaria, da cui conseguono provvedimenti cautelari di allontanamento o nei casi più gravi anche limitazioni alla libertà personale.

Nel 2021, la Questura ha sottoscritto con il C.I.P.M. Toscana - "Centro Italiano per la Promozione della Mediazione" - uno dei primi protocolli operativi nella Regione Toscana, tuttora in vigore, che consente di attuare interventi di contrasto e prevenzione del fenomeno di violenza di genere direttamente nei confronti di stalker e soggetti maltrattanti, grazie all’ausilio un'équipe di psicologi che assicura in questo capoluogo l’attuazione di percorso di recupero trattamentale gratuito, sulla base dell’invito formalmente rivolto al soggetto ammonito e finalizzato ad agevolare l’acquisizione della consapevolezza del disvalore sociale e penale delle azioni commesse.

In data odierna, grazie alla disponibilità manifestata dal "Centro di ascolto uomini maltrattanti" di Firenze, si è ritenuto di estendere la progettualità ad una struttura che consente di ampliare ulteriormente sul territorio l’offerta all’utenza, in aderenza al progetto nazionale denominato “Zeus”, varato dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

L’adesione al percorso è su base volontaria e prevede, al suo completamento, una valutazione finale sui risultati ottenuti.

Con la sottoscrizione della convenzione in materia di stalking e violenza domestica il Questore della Provincia di Prato dr. Pasquale Antonio de Lorenzo e la Presidente del “C.A.M.” di Firenze, d.ssa Alessandra Pauncz, attuano una sinergia per la gestione dei casi di ammonimento riconducibili alle predette casistiche.

In quest’ottica, il Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze si impegna ad offrire senza oneri di spesa per l’utenza il servizio di assistenza ai soggetti ammoniti o destinatari di altra misura di prevenzione personale e che decidono di usufruire dei servizi specializzati offerti dal medesimo Centro presso la sede di Firenze ovvero presso lo sportello di Prato, ubicato in via 7 marzo 2/3 (sala ater di Galceti).

Il Protocollo avrà la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, fatti salvi successivi adeguamenti in relazione all'intervento di modifiche legislative. Nei due mesi antecedenti la scadenza, le parti verificheranno il permanere delle esigenze che ne hanno determinato la sottoscrizione, al fine di un eventuale rinnovo e di eventuali modifiche da apportare.

La sottoscrizione del protocollo ha consentito, altresì, di tracciare un bilancio sull’attività operativa svolta nello specifico settore dalla Divisione Anticrimine della Questura, che ha significativamente incrementato l’emissione delle misure di prevenzione personali a carico dei soggetti che si sono resi autori di condotte persecutorie o violente.

Il trend che si registra negli ultimi anni ha fatto registrate un incremento costante degli ammonimenti per stalking e violenza domestica (passati dai 16 del 2021 a 25 nel 2022 e 35 nel 2023) e delle proposte di sorveglianza speciale a carico di soggetti maltrattanti (ben 16 nell’ultimo triennio).

Ciò ha permesso di monitorare le condotte di maggiore allarme sociale e di ottenere l’accoglimento, nel richiamato arco temporale, di ben 13 richieste di sorveglianza speciale per “pericolosità qualificata” a carico di altrettanti soggetti ai sensi dell’art.4 co.1 lett.1-ter del d.lgs n.159 del 2011, che sono stati attinti da ulteriori prescrizioni tra cui il divieto di frequentare i luoghi (residenza, dimora, lavoro, luoghi di vacanza o di viaggio) normalmente frequentati dalla vittima, e l’obbligo di mantenersi ad una prefissata distanza dalla persona offesa e di allontanarsi immediatamente in caso di incontro occasionale, nonché il divieto di effettuare, con ogni mezzo (epistolare, telefonico, telematico o altro), qualsiasi comunicazione con la vittima.

Nel corrente anno, alla data odierna, sono state avanzate 4 proposte per sorveglianza speciale di due già accolte dal Tribunale di Firenze ed operative anche con l’ausilio del braccialetto elettronico antistalking.

L’istituto dell’ammonimento, grazie alla sottoscrizione dei menzionati protocolli, risponde ancor più alle finalità eminentemente preventive, in un’ottica deterrente e di monito in prospettiva di garanzia e di rispetto dei principi oggettivi che attengono all’ordine ed alla sicurezza pubblica.

Nel caso di condotte di violenza domestica, l’eventuale reiterazione verrebbe a tradursi in un ulteriore aggravio della posizione per i soggetti già segnalati all’Autorità Giudiziaria o comunque in un deferimento alla competente A.G. indipendentemente da un’eventuale atto di querela, attesa la procedibilità d’ufficio del delitto nei confronti di soggetto “ammonito”.

Analoga conseguenza si registra per gli ammonimenti disposti nei confronti degli stalker e più in generale degli autori di condotte persecutorie. La misura, prevista dall’articolo 8 della legge 23 aprile 2009 n.38, consiste in un avvertimento a tenere una condotta conforme alla legge, fermo restando che qualora il soggetto continui a mantenere comportamenti analoghi a quelli che hanno determinato l’adozione del provvedimento, la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria è immediata e d’ufficio.



In entrambi i casi, la legge prevede che il Questore, Autorità provinciale di P.S., informi senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

Tale statuizione conferma che la prevenzione della violenza di genere operata da stalker e autori di violenze in ambito familiare o domestico si attua, innanzitutto, prendendo in carico le segnalazioni prima che diventino di rilevanza penale e provando ad intervenire con strumenti dissuasivi, avvalendosi delle professionalità in grado di esplicare sul territorio adeguati e mirati interventi per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della violenza domestica o di genere.

In questa prospettiva rientra anche l’utilizzo, da parte della Polizia di Stato, di un applicativo (denominato “Scudo”) di supporto alla gestione delle attività delle Volanti, che soprattutto in caso di interventi per liti e comportamenti violenti in ambito domestico permette di avere a disposizione tutte le informazioni utili sui precedenti interventi effettuati presso il medesimo indirizzo (presenza di minori o di soggetti con malattie psichiatriche o dipendenti da droghe o alcol, disponibilità di armi, lesioni personali subìte in passato dalla vittima) e di calibrare, così, nel modo migliore, l’intervento operativo.



La strategia dei protocolli sottoscritti dalla Questura di Prato è, evidentemente, quella di bloccare le recidive degli episodi di violenza sul nascere, intervenendo direttamente sul maltrattante, fermandolo, sottolineando il disvalore sociale delle sue condotte, rieducandolo e riabilitandolo.