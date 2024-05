Polizia di Stato – Prato – Attività di prevenzione: Avviso Orale del Questore e provvedimento D.A.C.U.R. nei confronti di minorenni pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Questura di Prato.

Continua l’incalzante attività di prevenzione disimpegnata sul territorio, disposta dalla Questura di Prato che ha portato nelle ultime ore all’adozione di provvedimenti amministrativi nei confronti di minori che si sono resi autori di episodi delittuosi ritenuti pregiudizievoli per sicurezza pubblica.

In particolare, alcuni giorni addietro, due minorenni nati a Prato, rispettivamente un sedicenne ed una quindicenne, sono stati protagonisti in situazione distinte, di comportamenti delittuosi che hanno determinato, in entrambi i casi denunce in stato di libertà e delineato la condotta particolarmente deviante e socialmente pericolosa dei due ragazzi.

Nel dettaglio il ragazzo in data 6 maggio u.s. si è reso protagonista di una rissa sfociata in un’area urbana già teatro di attività illegali connesse allo spaccio di stupefacenti con il minorenne trovato in possesso di alcuni involucri di stupefacente del tipo cocaina ad opera di un equipaggio delle Volanti intervenuto nella circostanza.

In data 8 maggio, invece la sedicenne è stata denunciata in stato di libertà da personale dell’Arma dei Carabinieri intervenuto a seguito di un furto perpetrato all’interno di un esercizio commerciale ubicato in questa via V. Veneto e nella circostanza, la predetta assumeva un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli operatori danneggiando altresì’ l’autovettura di servizio nel tentativo di procurarsi lesioni e guadagnare l’impunità. Anche in detto caso il comportamento antisociale e pericoloso della minorenne ha evidenziato l’indole aggressiva della predetta e la sua pericolosità per la sicurezza pubblica.

Dall’istruttoria, effettuata da questa Divisione Anticrimine, e all’esito del procedimento amministrativo avviato ai sensi di legge, il Questore di Prato Pasquale Antonio de Lorenzo, ha adottato, per entrambi i minori, i provvedimenti che prevedono l’Avviso Orale ed il D.A.C.U.R., divieto di accedere agli esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimenti ubicati all’interno dell’area urbana e nelle immediate vicinanze dei luoghi ove si sono resi protagonisti degli illeciti contestati e per i quali sono stati denunciati alla competente A.G.

Le predette misure sono state disposte dall’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza nella Provincia di Prato in relazione alle innovazioni legislative apportate dall’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto Caivano” afferenti alle misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori stessi in ambito digitale.